وفاة مغني راب شهير بفيروس كورونا

توفي مغني الراب البريطاني الشهير تاي عن عمر ناهز 47 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد فريق مغني الراب وفاته الخميس بعد دخوله المستشفى ودخوله في غيبوبة ناتجة عن علاج طبي بعد "مضاعفات" تحيط بالفيروس.





وكان تم ترشيح المغني تاي واسمه الحقيقي بن تشيجيوكي - سابقا لجائزة Mercury Award لألبومه المشهور Upward.





وأفادت الصحيفة أن النجم البريطاني دخل في غيبوبة، ثم تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكن تم نقله من العناية المركزة بعد تحسن حالته، إلا أن المرض تمكن منه في النهاية وتوفى يوم الخميس الماضي.