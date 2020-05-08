عائشة الرشيد: علاقة مصر والكويت كـ الروح بالجسد

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الصورة المشرفة التى ظهرت فى تعاون رجال الأمن الكويتى مع المصريين العائدين إلى بلادهم وتبادل المصريين معهم مشاعر المحبة جسدت أسمى معانى الوفاء والترابط بين الشعبين المصرى والكويتى، وجاءت كـ رد قاطع على المهاترات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف إفساد علاقات الشعبين.

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن علاقة مصر والكويت اشبه بعلاقة الروح بالجسد راسخة متجذرة على مستوي الشعبين وقيادة البلدين، مؤكدة أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دائما ما يوصي أهل الكويت بالمصريين وكل الوافدين على أرضها وذلك لخصوصية علاقات البلدين.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي المغرضه والمحرضة التي حاولت الإساءة إلى الشعبين الشقيقتين مصر والكويت لم تستطع أن تزيف مشاعر المصريين تجاه دولة الكويت وأميرها أثناء مغادرتهم والتى وثقتها وسائل الإعلام الكويتية بالفيديو وهم يعربون عن شكرهم للخدمات التى قدمتها دولة الكويت للمصريين، مؤكدة أن الكويت هى بلد الإنسانية والعطاء ومصر خيمة العرب .

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.