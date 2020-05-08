AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عائشة الرشيد: علاقة مصر والكويت كـ الروح بالجسد

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:24 ص
مصر - الكويت
مصر - الكويت
Advertisements
ميـــس رضــا

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الصورة المشرفة التى ظهرت فى تعاون رجال الأمن الكويتى مع المصريين العائدين إلى بلادهم وتبادل المصريين معهم مشاعر المحبة جسدت أسمى معانى الوفاء والترابط بين الشعبين المصرى والكويتى، وجاءت كـ رد قاطع على المهاترات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف إفساد علاقات الشعبين.

 

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن علاقة مصر والكويت اشبه بعلاقة الروح بالجسد راسخة متجذرة على مستوي الشعبين وقيادة البلدين، مؤكدة أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دائما ما يوصي أهل الكويت بالمصريين وكل الوافدين على أرضها وذلك لخصوصية علاقات البلدين.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي المغرضه والمحرضة  التي حاولت الإساءة إلى الشعبين الشقيقتين مصر والكويت لم تستطع أن تزيف مشاعر المصريين تجاه دولة الكويت وأميرها أثناء مغادرتهم والتى وثقتها وسائل الإعلام الكويتية بالفيديو وهم يعربون عن شكرهم للخدمات التى قدمتها دولة الكويت للمصريين، مؤكدة أن الكويت هى بلد الإنسانية والعطاء ومصر خيمة العرب .

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف دحضت الكويت الشائعات المتداولة بحق المصريين؟

الكويت تكشر عن أنيابها لمواجهة كورونا .. تفاصيل القرارات الجديدة لمنع انتشار الفيروس

بعد هجوم الفهد والهاشم ضد الوافدين.. إعلامية كويتية: إذا تحدث الكبار لا تلتفتوا للصغار

تفتك بالأخضر واليابس..إعلامية تحذر من شائعات تدمر العلاقات المصرية الكويتية

إعلامية كويتية تكشف عن هوية مروجي الشائعات الموجهة ضد مصر والكويت

إعلامية: مصر والكويت بيت واحد .. والأيادى الخفية سنقطعها بهذا السلاح

ترشيحاتنا

مش عاوز اسمع صوتك نهائي.. بيان ناري من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

فيه تار بايت عليك.. بسمة وهبة تحرج أحمد العوضي على الهواء.. فيديو

رغم التحذيرات.. كارثة على كورنيش البحر بالاسكندرية..صور

من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

بلطجى ومرسيدس .. النيابة تطلب التحريات حول علاقة المطرب حسن شاكوش فى تهديد أسرة عمر جابر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو