AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض قياسي لأعداد إصابات كورونا في الصين

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

 وكانت آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.

وأمس الخميس، قالت الصين إنها تعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كورونا وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى "تسييس القضية" ومهاجمة بكين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا

لليوم الثالث على التوالي.. الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ كورونا في البلاد

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 6 وفيات و67 إصابة وافدة من الخارج

الصين: 5 وفيات بكورونا و55 إصابة جديدة بينها 54 حالة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 99 إصابة بينها 97 حالة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات جديدة بسبب كورونا و27 إصابة جديدة بينها 17 حالة وافدة

ترشيحاتنا

أول تعليق من عمر جابر بعد حبس صديقيه بسبب تهديده بالقتل

بعد 30 عاما.. فتاة تعثر على والديها الحقيقيين في فيسبوك.. صور

فضيحة.. صور إباحية في جلسة البرلمان الجنوب أفريقي

عوض تاج الدين: حالة واحدة تجعلنا نقلق من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا

دراسة: العثور على فيروس كورونا في السائل المنوي

رامي رضوان يوجه رسالة للحكومة بشأن الحظر في عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو