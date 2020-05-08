انخفاض قياسي لأعداد إصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.





وكانت آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.





وأمس الخميس، قالت الصين إنها تعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كورونا وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى "تسييس القضية" ومهاجمة بكين.



