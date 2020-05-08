أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك: مد فترة عمل الموظفين من المنزل لنهاية عام 2020.. خلل يصيب إنستجرام

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يلتزم العديد من سكان العالم حاليًا بإجراءات العزل الصحى والقيام بالعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، وخصوصا مع ارتفاع أعداد المصابين فى جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ.
قامت شركة جوجل الأمريكية بإضافة مميزات جديدة لخدمة تطبيقها Google Lens، والتى تسمح للمستخدمين بالمسح الضوئي scan للنصوص و المستندات و تنفيذ المهام بشكل أسرع، باستخدام كاميرات الهواتف الذكية.
يواجه العديد من مستخدمى منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة لمشاركة الصور والفيديو إنستجرام Instagram، بعض المشكلات عند تحميل صور طويلة، حيث أ ن التطبيق يمنع مشاركة الصور التى يتجاوز طولها حجم الشاشة.
يلتزم العديد من سكان العالم الآن بالعزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث أصبحت الهواتف الذكية من أهم وسائل التعلم عن بعد بسبب ما تحتويه من ميزات و تطبيقات تساعد على سرعة الوصول للمعلومة، و بشكل أفضل عن الوسائل التقليدية.
أصبح تطبيق واتسآب Whatsapp، أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت والمفضلة لدى مئات الملايين من الناس، ويستخدم التطبيق أكثر من ملياري مشترك شهريا حول العالم، وقد أستحوذت عليه شركة فيسبوك في 14 فبراير عام 2014، مقابل 19 مليار دولار.
أعلنت العلامة التجارية Surface التابعة لشركة مايكروسوفت، عن سماعة Surface Earbuds اللاسلكية، التي تنطلق للبيع في 12 مايو بسعر أقل من 199 دولارا، بعد أن قدمت في شهر أكتوبر الماضي بسعر 249 دولارا.
أعلنت شركة HMD، عن هاتف Nokia 6.2 في سبتمبر الماضي، والذي يعمل بمعالج Snapdragon 636 SoC، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن أن الشركة الفنلندية تستعد لإطلاق هاتف Nokia 6.3 لقادم، بمعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، مع كاميرا رباعية خلفية من علامة ZEISS التجارية.
أعلنت شركة جوجل، من خلال مقطع فيديو دعائي قصير عبر الحساب الرسمي لفريق مطوري أندرويد على موقع يوتيوب YouTube، عن موعد الحدث القادم الذي سيبث على شبكة اليوتيوب في 3 يونيو القادم لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11.