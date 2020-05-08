أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك: مد فترة عمل الموظفين من المنزل لنهاية عام 2020.. خلل يصيب إنستجرام

يواجه العديد من مستخدمى منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة لمشاركة الصور والفيديو إنستجرام Instagram، بعض المشكلات عند تحميل صور طويلة، حيث أ ن التطبيق يمنع مشاركة الصور التى يتجاوز طولها حجم الشاشة.

يلتزم العديد من سكان العالم الآن بالعزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث أصبحت الهواتف الذكية من أهم وسائل التعلم عن بعد بسبب ما تحتويه من ميزات و تطبيقات تساعد على سرعة الوصول للمعلومة، و بشكل أفضل عن الوسائل التقليدية.



