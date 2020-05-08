احذر توقف السيارة لفترات طويلة يعرض حياتك للخطر



كما أنه يفضل تغيير زيت المحرك في حال التوقف لفترة طويلة بالإضافة إلى ضرورة فحص لزوجة الزيت قبل التحرك من جديد.

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كما أنه يفضل تغيير زيت المحرك في حال التوقف لفترة طويلة بالإضافة إلى ضرورة فحص لزوجة الزيت قبل التحرك من جديد.

وسنجد أنه من الضروري فحص ضغط هواء إطارات السيارة بشكل دوري لان التوقف لفرتة طويلة يتسبب في تسريب الهواء من داخل الإطارت مام يؤدي إلى تلفها .



ولم يتوقف الأمر على ذلك فأنه يجب تشغيل السيارة على فترات حتى لاتتعرض البطارية للتلف بالإضافة إلى ملئ خزان الوقود لاخره وذلك لتفادي الرطوبة وجفاف قطع العزل الموجودة .



حذر عدد من الخبراء في عالم السيارات من خطورة توقف السيارات فجأة لفترة طويلة حيث انه يتعرض الكثير من أجزاءها للتلف والأعطال .ومن أكثر الأجزاء التي يتم تلفها صدأ الفرامل وذلك لعجز تيل الفرامل عن إحكام قبضته مما يعرض سائق السيارة للخطر .كما نصح خبراء السيارات ان قائدي السيارات بالقيادة بحذر وعدم التسرع على الطريق مع الضغط على الفرامل لفترات طويلة حت تزيل الصدأ من عليها .