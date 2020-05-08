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سيارات

احذر توقف السيارة لفترات طويلة يعرض حياتك للخطر

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
حذر عدد من الخبراء في عالم السيارات  من خطورة توقف السيارات فجأة  لفترة طويلة حيث انه يتعرض الكثير من أجزاءها للتلف والأعطال .

ومن أكثر الأجزاء التي يتم تلفها  صدأ الفرامل وذلك لعجز  تيل الفرامل عن إحكام قبضته مما يعرض سائق السيارة للخطر .

كما نصح خبراء السيارات ان قائدي السيارات بالقيادة بحذر وعدم  التسرع على الطريق مع الضغط على الفرامل لفترات طويلة  حت تزيل الصدأ من عليها .

كما أنه يفضل تغيير زيت المحرك في حال التوقف لفترة طويلة بالإضافة إلى ضرورة فحص لزوجة الزيت قبل التحرك من جديد.
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وسنجد أنه من الضروري فحص ضغط هواء إطارات السيارة بشكل دوري لان التوقف لفرتة طويلة يتسبب في تسريب الهواء من داخل الإطارت مام يؤدي إلى تلفها .

ولم يتوقف الأمر على ذلك فأنه يجب تشغيل السيارة على فترات حتى لاتتعرض البطارية للتلف بالإضافة إلى ملئ  خزان الوقود لاخره وذلك لتفادي الرطوبة وجفاف قطع العزل الموجودة .
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