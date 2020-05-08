إصابات فيروس كورونا في باكستان تتجاوز 25 ألفًا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان، اليوم الجمعة، 25 ألفًا، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.





وأعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.





وأعلن رئيس الوزراء عمران خان خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، بدءا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.



