في عيد ميلاد إنريكي أجلاسيس .. تعرف على بداية مشواره الفني

يصادف اليوم ميلاد المغني الإسباني إنريكيه إغليسياس ولد يوم 8 مايو عام 1975، ووضع إنريكي قدمه على أول درجات سلم النجاح وذلك في 12 يوليو عام 1995م عندما أطلق أول ألبوماته والذي أُطلق عليه إسمه Enrique Iglesias,





وقد كانت جميع أغانى الألبوم بالإسبانية وباع الألبوم أكثر من نصف مليون نسخة في أول أسبوع وهو إنجاز كبير سجل بإسم إنريكي حيث إنه كان أول ألبوم بلغة غير الإنجليزية يحقق هذه المبيعات.





وترجمت معظم الأغاني إلى البرتغالية والإيطالية, وفاز الألبوم بجائزة غرامي عن فئة (أفضل البوم بوب لاتيني).





- في عام 1997م ارتفع نجم إنريكي بإطلاقه ثاني ألبوماته Vivir باللغة الإسبانية أيضًا وهذا الألبوم قد وضعه مع كبار النجوم في ذلك الوقت من ناحية المبيعات, خاض إنريكي أول جولاته الفنية مع مشاهير النجوم مثل بروس سبرينغستين وإلتون جون حيث مرت الجولة في 16 دولة.



