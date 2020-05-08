حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8 - 5 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 8 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 8-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق والتجديد. ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط كل شيء.





برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك إشراقا ويقظة وحماسا وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بموضوعيتك وحيويتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية.. تخطط لمستقبلك وتحسن إدارة أمورك المادية.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.





برج السرطان

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك دعما وجاذبية ودفئا وقدرة على اجتذاب الجميع وخاصة الجنس الآخر.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.









برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك أن تثق بنفسك وبآرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

صحيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.





برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة كي لا تُستدرَج لصدام.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.





برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع داعم تمنحك مشاعر دافئة وتساعدك على التعبير عن نفسك وقد تشعر باستقرار نفسي.

مهنيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.





برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك مما يصيبك بالتوتر ومن المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنهم.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية وعليك أن تعالجها بحكمة وتروي.





برج القوس

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

مهنيا واجتماعيا: تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، فقط لا تعلن عن خططك.





برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الادلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تهتم بسلامتك ومن المهم أن تتبع نظاما صحيا.





برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم دعما من المخلصين وتستطيع أن تحسم موضوعا حيويا من خلال أشخاص يشاركونك أفكار وقضايا تهمك.





برج الحوت

مهنيا: رغم معاكسة القمر تساعدك عدة كواكب على عرض قناعاتك بحكمة واصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.

عاطفيا واجتماعيا: لا تلجأ اليوم للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات وعليك أن تتعلم الصبر وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.



































