حدث ليلًا.. مستشار الرئيس: تطعيم فيروس كورونا سيكون متاحا في نوفمبر.. بسمة وهبة تحرج أحمد العوضي.. وصلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لصدي البلد، أن مصر لن تصل إلى المرحلة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.





وأكد مجاهد، أن مصر لا تزال في المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه طالما المواطنين يلتزمون بالإجراءات الوقائية لن ننتقل الي المرحلة الثالثة.