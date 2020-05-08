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أخبار البلد

حدث ليلًا.. مستشار الرئيس: تطعيم فيروس كورونا سيكون متاحا في نوفمبر.. بسمة وهبة تحرج أحمد العوضي.. وصلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل في الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:11 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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حمادة خطاب
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:


كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن نتيجة استفتائها عن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي النجم و التشكيل المثالي لموسم موسم 2019/2020، ليتواجد الدولي المصري محمد صلاح بها.


أعلن الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي  الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لصدي البلد، أن مصر لن تصل إلى المرحلة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.

وأكد مجاهد،  أن مصر لا تزال في المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه طالما المواطنين يلتزمون بالإجراءات الوقائية لن ننتقل الي المرحلة الثالثة.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه مع بداية انتشار فيروس كورونا في مختلف انحاء العالم، كانت تشير التوقعات إلى أنه لن يتم التوصل إلى علاج او لقاج إلا بعد 9 شهور.


وجهت الإعلامية بسمة وهبة التهنئة لـ الفنان أحمد العوضي، على زوجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز ونجاحه فى مسلسل الاختيار، ورد العوضى "ربنا يخليكى.. الله يبارك فيكى.. على تهنئة الزواج". 




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