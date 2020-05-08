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رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني.. صلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل فى الدوري الإنجليزي.. وحالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:13 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس الأبيض على القيمة المالية المحددة نظير الاستغناء عن خدمات الإيفواري رزاق سيسيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن نتيجة استفتائها عن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي النجم و التشكيل المثالي لموسم موسم 2019/2020، ليتواجد الدولي المصري محمد صلاح بها.


توقع الإعلامي خالد الغندور إلغاء بطولتي الدورى الممتاز ومسابقة كأس مصر لكرة القدم هذا الموسم بنسبة كبيرة بسبب مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19.


قالت إذاعة راك 1 الكتالونية، إن الفحوصات التي أجراها لاعبو والأطقم الفنية والإدارية لأندية الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ، للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19 ظهر بها حالات إيجابية.


قال السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يبذل كل جهده للحصول على فرصة للتواجد بتشكيل فريق الكرة والحصول على ثقة الجهاز الفني والجماهير الغفيرة .


كشف  أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته مع  السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا :"كان من نفس المنطقة التي نشأ بها في السنغال".


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف النادي في الأزمة الخاصة بمستحقات الغاني جونيور أجوجو بعد أن طالب ورثة اللاعب الراحل بالحصول عليها.
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