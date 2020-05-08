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أخبار البلد

النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:01 ص
جرارات GE الجديدة
جرارات GE الجديدة
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حمادة خطاب
نشرت وزارة النقل صورًا جديدة أثناء التشغيل اليومى لـ  جرارات GE الجديدة  .

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قد أكد فى وقتًا سابق أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح  أن هذه الصفقات تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية خاصة وأن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
النقل تنشر صور جرارات الـ GE أثناء تشغيلها اليومى بهيئة السكة الحديد .. اعرف التفاصيل
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