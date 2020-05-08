بـ مسابقات تثقيفية.. مجلة نور تواصل أنشطتها المكثفة في شهر رمضان

تستمر مجلة "نور للأطفال" الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في تنفيذ أنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف التواصل مع الأطفال في كل مكان، وانطلاقًا من دورها التنويري والتثقيفي، يواصل فريق عمل المجلة تنفيذ خطة عمل شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على الفيسبوك، ويتضمن مسابقات تثقيفية وترفيهية ومعلومات وطرائف.





وتتضمن الأنشطة عددًا من البرامج والمسابقات المختلفة أبرزها، "حدث في رمضان" و يُبث يوميا في تمام الساعة 10 صباحًا علي صفحة المجلة الرسمية علي الفيس بوك ويستعرض أبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في الشهر الكريم، برنامج "حسّن خطك"و يُبث يوميا في تمام الساعة 11 صباحًا لتعليم الخط العربي يقدمه الأستاذ محمد شعبان بيومي من منطقة البحيرة الأزهري، مسلسل "نور في قرية الطيبين"، يُبث يوميا في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويتناول مغامرة نور مع أهل قرية الطيبين لمحاربة الفتنة وقوى الشر التي تريد تفريقهم والوقيعة بينهم.

كذا مسابقة "حكاية أثر" وتُبث يوميا في تمام الساعة 1 ظهرًا، وهي عبارة عن سؤال يومي يتناول نبذة عن أثر من الآثار المصرية، وعلى المتسابقين معرفة اسم الأثر، للحصول على هدية تضم مجموعة متنوعة من الإصدارات، مسابقة نور الرمضانية الكبرى بعنوان "من هو العالم"و تُبث يوميا في تمام الساعة 2 ظهرًا، المسابقة عبارة عن عرض مقاطع من مسلسل" نور وبوابة التاريخ"، تتضمن نبذة عن عالم من علماء المسلمين، والفائز هو صاحب أكبر عدد من الإجابات الصحيحة طوال الشهر الكريم، وجوائزها كالتالي: الفائز الأول ١٠٠٠ جنيه، الفائز الثاني ٧٥٠جنيه، والفائز الثالث ٥٠٠ جنيه.





بالإضافة إلي مجموعه أخرى من المسابقات والبرامج :"اختبر معلوماتك"، "استهلالا بالدعاء"، "نور علي نور"، "منهم نستفيد"، "فكر معانا"، "طرائف رمضانية".

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