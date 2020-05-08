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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تحرير محاضر لممارسي كرة القدم أثناء حظر التجوال

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:54 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن ورجال الشرطة لضبط مخالفات حظر التجوال بدءًا من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا طبقا لقرار مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزملّوط، أن قوات أمن الوادي الجديد تباشر تنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى المراكز والقرى، مشيرًا إلى عدم التهاون مع من تسول له نفسه خرق القرار وتهديد الصالح العام وسلامة المواطنين بما يشمل وجميع الفئات العمرية من الشباب الممارسين للعبة كرة القدم في الشوارع خلال ساعات الحظر.

أكد الزملوط، تحرير محاضر لهم والتحفظ عليهم لحين العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات مناشدًا أولياء الأمور وأهالي المحافظة منع أبنائهم النزول إلى الشوارع لتجنب التجمعات وخرق قرار الحظر، مهيبًا بضرورة مساعدة المسئولين في الحفاظ على سلامة أبنائهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الزملّوط، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع لجنة إدارة أزمة كورونا تتابع جهود مديرية أمن المحافظة من خلال تنفيذ جولة مرورية شبه يومية لتفقد مستوى الالتزام بقرار حظر التجول والتفتيش على قوات التأمين والدوريات المرورية المكلفة بتفعيل القرار داخل القرى والأحياء السكنية ومدى التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بمواعيد الغلق وحظر التجوال.

ولفت المحافظ، إلى تولي قوات الأمن بتحذير المواطنين وسيارات تابعة للوحدات المحلية بالمراكز والقرى قبل الدخول في وقت الحظر عبر مكبرات الصوت، يعقبها تنفيذ حملات أمنية موسعة بتوجيهات من اللواء هشام لطفى، مدير أمن المحافظة، والتي تتولى المرور على الشوارع والميادين يوميا مشددة على تحرير محاضر للمخالفين في ظل التعاون الجاد من أصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة لاجتياز أزمة كورونا بالوادي الجديد.

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