الصحف الإماراتية اليوم.. مصر تمدد حظر التجول حتى نهاية رمضان.. الجيش الليبي يطلق عملية طيور أبابيل ضد الميليشيات الإرهابية.. وكورونا يقترب من 4 ملايين إصابة

مصر تمدد حظر التجول حتى نهاية رمضان.. وتشدد على الالتزام

ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في باكستان

الإمارات تكشف عن تسجيل 557 إصابة جديدة بـ ـكورونا

أستراليا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا على ثلاث مراحل





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





في الشأن المحلي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 26,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 13,038 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 111 حالة.





وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن الحكومة المصرية مددت إجراءات حظر التجول المطبقة في البلاد منذ بداية رمضان، وحتى انتهاء أيام الشهر الفضيل، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ، عن تمديد حظر التجول حتى نهاية رمضان، ما يعني تطبيق حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء، وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحال التجارية في الساعة الخامسة.





وأكد مدبولي أن الدولة ستطبق العديد من الإجراءات على الأفراد والشركات، مطالبًا المصريين بالحفاظ على أنفسهم من كورونا، وأن يطبقوا الإجراءات الصحية الوقائية، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين مع إجراءات الدولة، موضحًا أنه تم تحرير 4 آلاف مخالفة لمواطنين خالفوا إجراءات الحظر.





وعربيا، ذكرت صحيفة "البيان" أن معركة تحرير طرابلس تتجه نحو تحولات حاسمة، في ظل تطورات متلاحقة من بينها وصول أول كتيبة متخصصة في حرب الشوارع إلى الأحياء الجنوبية للعاصمة لدعم قوات الجيش الوطني الموجودة هناك.



وأعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى «طيور أبابيل»، وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنها تتعلق بخطة لتكثيف الضربات الجوية لأرتال وتمركزات المرتزقة الأتراك والجماعات الإرهابية، ومخازن السلاح والآليات المتحركة في مختلف مناطق غرب البلاد.

وقالت المصادر، إن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لشل تحركات المرتزقة والإرهابيين بين المدن والأحياء، وتدمير مواقع تمركز الميليشيات في مختلف مناطق غرب البلاد، وقطع خطوط الإمداد عنها.





عالميًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان تجاوز 25 ألفًا، اليوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضًا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.





وأعلن المسؤولون اليوم تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.





وأعلن رئيس الوزراء عمران خان خططًا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، بدءا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.





وأفادت صحيفة "الخليج"، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يقترب من عتبة الـ 4 ملايين، بعدما تجاوز حاجز الـ 3 ملايين و800 ألف أمس الخميس، حسب موقع «وورلد ميتر».





فيما تواصلت حصيلة الوفيات في الارتفاع بالولايات المتحدة، بينما استبعدت منظمة الصحة العالمية إيجاد لقاح للفيروس قبل العام المقبل 2021، مؤكدة أن المستقبل سيفرض تلقيح جميع الناس للقضاء على خطر الفيروس.





وتخطت حصيلة الوفيات الإجمالية في الولايات المتحدة 73 ألفًا. كما وصل عدد الإصابات فيها مليونًا و 252 ألفًا، تليها في المرتبة الثانية عالميًا إسبانيا بأكثر من 253 ألفًا ثم إيطاليا بأكثر من 214 ألفًا، ثم فرنسا فبريطانيا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين. وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 1.3 مليون حالة، بينما بلغ مجمل الوفيات 265 ألف حالة.





فيما ذكرت صحيفة "البيان"، أن أستراليا أعلنت عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول شهر يوليو.





وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الجمعة "اليوم، نحن نضع أستراليا في وضع يمكنها من خلاله المضي قدما".





وأضاف"وهدفنا هو التحرك من خلال كل هذه الخطوات للوصول إلى الاقتصاد الآمن من كوفيد-19 في يوليو من هذا العام. في هذه الخطة ، نسير قبل أن نركض".