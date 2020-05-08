صرخة يوم الجمعة 15 رمضان .. شائعة حذرت منها دار الإفتاء المصرية، تفعيلا لدورها في توعية الناس من الخرافات التي ينشرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.





ورصدت دار الإفتاء ، فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأن يوم 15 رمضان سيوافق يوم جمعة مرفقا به بعض المنشورات من أجل تخويف الناس وبث حالة من الهلع والفزع في نفوسهم تجاه يوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه (#صرخة يوم الجمعة).





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وجاء بالفيديو استشهاد هؤلاء المرجفون، بحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج النساء من مخدعهن ، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل».





ونفت بدورها، دار الإفتاء المصرية، هذا الكلام،مؤكدة أنه غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: «يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهَا...»، ثم قال: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع –مكذوب- عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ في كتابه الضعفاء الكبير: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل عَنْ ثِقَة وَلَا من وَجه ثَابت.





، قالت إنه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشور يدعي فيه صاحبه أنه في شهر مايو وخاصة يوم التاسع عشر من شهر رمضان سيزول فيروس كورونا المستجد، ويستدل على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ». وكانت دار الإفتاء