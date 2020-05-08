مجلس الشيوخ يفشل في تجاوز فيتو ترامب بشأن الحد من سلطاته ضد إيران

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، في تجاوز فيتو استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار حظي بدعم من أعضاء في كلا الحزبين للحد من صلاحياته بشن عمل عسكري ضد إيران.





ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 49 مقابل 44 دعما للقرار الذي أقر في الكونجرس في وقت سابق هذا العام.





لكن كان يتعين الحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة لتجاوز الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد القرار للحد من صلاحياته.





وينص القرار الذي دعمه الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أنه لا يمكن للرئيس إلزام القوات الأمريكية القيام بأعمال عسكرية ضد إيران أو أي جزء من حكومتها أو قواتها بدون موافقة صريحة من الكونغرس.





وينبع هذا الإجراء من مخاوف لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء من أن البيت الأبيض يخاطر بالدخول في حرب مع إيران.





ورغم أن ترمب ينادي بالحاجة إلى تقليص التواجد العسكري لبلاده خارج الحدود، إلا أنه بنى علاقة عدائية جدا مع إيران وفرضت حكومته عقوبات قاسية عليها.





ودعم رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس ترامب، حيث قال قبل إجراء التصويت "يجب الحفاظ على إجراءات الردع التي استعدناها عبر الضربة الحاسمة التي طالت سليماني".





وأضاف أن الحفاظ على الردع "يبدأ اليوم عبر تثبيت الفيتو المحقّ للرئيس ضد قرار خاطئ متعلّق بقوى الحرب".