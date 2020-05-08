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أخبار البلد

كورونا يعيد ترتيب الأولويات..الفلاحين توجه رسالة هامة لـ الأمم المتحدة

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:11 ص
حسين عبدالرحمن ابوصدام
حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين إن تفشي فيروس كورونا انصف القطاع الزراعي  وسلط الأضواء على اهمية الزراعة في جميع أنحاء العالم وأجبر الإنسانية على إعادة ترتيب الأولويات لافتا ان فيروس كورونا أكد أن "شوال البصل أهم وأغلى قيمة من برميل النفط وأثبت أن الليمونة أعلى قيمة من اللؤلؤة". 

وأضاف أبوصدام أن أزمة كورونا أكدت ان الاستثمار الزراعي الذي همشته معظم دول العالم هو أهم الاستثمارات بعد ازدياد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية؛ مشيرا الى أن الاستثمار في البذور بات أهم وأولى من الاستثمار في بناء المباني وتشييد الدور.

وتابع  نقيب عام الفلاحين أنه يقترح أن تقوم الدول بتشييد قري نموذجيه للفلاحين علي يلحق بكل منزل مساحه ارض زراعيه يمنع البناء عليها ليصبح كل  منزل  من هذه المنازل مكتفي ذاتيا من المنتجات الزراعيه وصحي ومفيد للنظام البيئي  

واوضح عبدالرحمن ان فيروس كورونا رغم كل الاضرار التي نتجت عنه إلا انه قدم للعالم وللإنسانية مكافأة عظيمة تتمثل في انخفاض نسبة التلوث وتنقية الهواء متابعا ان اتجاه العالم الي التركيز في المجال الزراعي سوف يصلح ما افسده أسلافنا من الاضرار بالبيئه  ويزيد نسبة الاكسجين في الهواء وتضبط درجة حرارة الكون ويخفف من الضوضاء.

وطالب نقيب الفلاحين منظمة الأمم المتحدة بضرورة اعادة ترتيب أولويات العالم وابرام الاتفاقيات وسن التشريعات التي تعطي الأولوية لصحة البيئة والزراعة وللحفاظ علي المناخ قبل اي اولويات اخري واعادة النظر في أولويات  الامن والسلم الدوليين.
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