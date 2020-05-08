أحمد فؤاد سليم: مسلسل الاختيار جذب الأطفال للدراما التليفزيونية.. فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم ، إن أكثر ما أدهشه في مسلسل الاختيار، هم الأطفال الصغار الذين أصبحوا أكبر جمهور متابع للمسلسل أكثر من الكبار وخلق حالة من جذب الأطفال للشاشة الصغيرة .





وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال حوارة لـ فضائية أكسترا نيوز ، أن الصراع في مسلسل الاختيار أمر واقع يعيشه الأطفال ويشعرون به، فهو في نظرهم ليس مجرد مسلسل.





وأكد سليم أن محاربة الأرهاب وكورونا أمر واحد لا يختلفان ، لأن فيروس كورونا هو عدو خفي يجب محاربته.





ولفت سليم إلي أن أزمة فيروس كورونا أتت لكي نلتزم بتعليمات الدولة، ونجاهد في مكافحة المرض.





وتابع: أنه لابد علي الشعب المصري أن يشارك في محاربة فيروس كورونا، مثل مشاركته دائما في مساندة جنودنا على الجبهة .