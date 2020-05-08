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توك شو

أحمد فؤاد سليم: مسلسل الاختيار جذب الأطفال للدراما التليفزيونية.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:22 ص
الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم
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نورهان رأفت
قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن أكثر ما أدهشه في مسلسل الاختيار، هم الأطفال الصغار الذين أصبحوا أكبر جمهور متابع للمسلسل أكثر من الكبار وخلق حالة من جذب الأطفال للشاشة الصغيرة .

وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال حوارة لـ فضائية أكسترا نيوز ، أن الصراع في مسلسل الاختيار أمر واقع يعيشه الأطفال ويشعرون به، فهو في نظرهم ليس مجرد مسلسل.

وأكد سليم أن محاربة الأرهاب وكورونا أمر واحد لا يختلفان ، لأن فيروس كورونا هو عدو خفي يجب محاربته.

ولفت سليم إلي أن أزمة فيروس كورونا أتت لكي نلتزم بتعليمات الدولة، ونجاهد في مكافحة المرض.

وتابع: أنه لابد علي الشعب المصري أن يشارك في محاربة فيروس كورونا، مثل مشاركته دائما في مساندة جنودنا على الجبهة .
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