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رياضة

عودة المتعة.. جدول ترتيب الدوري الألماني قبل استئناف المسابقة

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:03 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يترقب عشاق الساحرة المستدير عودة مسابقة الدوري الألماني، بعد حوالي شهرين انقطاع متعة كرم القدم في أوروبا، وإيقاف الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز، بسبب فيروس كورونا.

وكان كريستيان سيفيرت الرئيس التنفيذي للدوري الألماني، أعلن أمس الخميس، عودة مسابقة الدوري الألماني رسميا بدءا من 16 مايو.

وتعد مسابقة الدوري الألماني هي أول بطولة من الدوريات الخمس الكبرى تستأنف رسميا، حيث تم إنهاء الدوري الفرنسي مع إعلان باريس سان جيرمان متصدر الترتيب بطلا للمسابقة، بسبب صعوبة استئناف المسابقة، في حين لم يتحدد مواعيد رسمية لاستكمال باقي الدوري ( الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي).

ويستعرض صدى البلد جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني بعد قرار عودة المسابقة رسميا:

1- بايرن ميونخ : 55 نقطة
2- بوروسيا دورتموند: 50 نفطة
3- لايبزيج: 50 نقطة.
4- بوورسيا مونسنجلاداخ: 49 نقطة
5- بايرن ليفركوزن: 47 نفطة
6- شالكه: 37 نقطة
7 فولسبورج: 36 نقطة
8- فرايبورج: 36 نقطة
9- هوفنهايم: 35 نقطة
10-  كولن: 32 نقطة.
11- يونيون برلين: 30 نقطة
12- فرانكفورت: 28 نقطة
13- هيرتا برلين: 28 نقطة
14- أوجسوبرج: 27 نفطة
15: ماينز: 26 نقطة
16: دوسلدورف: 22 نفطة
17- فيردر بريمن: 18 نقطة
18- بادربورن: 16 نفطة
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