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أخبار البلد

المصريون العائدون من الكويت: الحجر الصحي في المدن الجامعية وبيوت الشباب خدمة فندقية

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:08 م
الحجر الصحي بالمدن
الحجر الصحي بالمدن الجامعية
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سعيد العربي

وجه المصريون العائدون من الكويت رسائل من داخل الحجر الصحي بالمدن الجامعية، أشادوا خلاله بجودة أماكن الإقامة والنوم والأكلات المقدمة لهم.


وقال احد الشباب في مقطع فيديو: "الحجر الصحي في المدن الجامعية وبيوت الشباب مجانية إللي عايز يحجز في فندق بتكون التكلفة علي حسابه في ناس تعبت واشتغلت عشان تجهز الحاجات دي وزارة النقل نقلت الناس مجانا وزارة التعليم العالي وفرت المدن الجامعية وزارة التضامن الاجتماعي وفرت الوجبات وزارة الصحة وفرت الرعاية الصحية كل دة بالتعاون مع وزارة الخارجية وزارة الهجرة بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي".


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واستقبل مطار القاهرة الدولي، امس الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600 مصري من العالقين بدولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .



كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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