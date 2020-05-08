على طريقة فيفي عبده.. هند عبد الحليم تشعل تيك توك

نشرت الفنانة هند عبد الحليم فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات تيك توك.





وظهرت الفنانة هند عبد الحليم بتقمص شخصية "الفنانة فيفي عبده في إحدى البرامج التلفزيونية بسألها عن زيارتها للكويت".

وكتبت هند عبد الحليم معلقة على الفيديو: في حب فوفا.





وجاءت التعليقات كالآتي :

نجمة النجوم

حلو أوي أنتي ممثلة جميلة وموهوبة

أحلى واحدة في مسلسل حكايات بنات

حبيتك في مسلسل الأب الروحي





ويشار إلى أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.





والجدير بالذكر أن انضمت هند عبد الحليم مؤخرا إلى أسرة مسلسل "الأب الروحى" بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس ومى سليم ومحمود الجندى وإيهاب فهمى وأحمد راتب وسناء شافع وميريهان حسين، وعدد كبير من الوجوه الشابة والجديدة، منهم حسنى شتا وكارولين عزمى ورزان الغابة وعمر الشناوى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة فنون مصر المملوكة للمنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.