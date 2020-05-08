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أخبار العالم

هل يستطيع الأجانب العودة للسعودية من جديد.. الجوازات ترد

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:42 ص
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
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محمود نوفل
حسمت السلطات السعودية الجدل بشأن إمكانية عودة الأجانب إلى المملكة في ظل أزمة "كورونا".

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، فقد تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسارات المقيمين بشأن مدى إمكانية عودة الأجانب للمملكة في حالة المغادرة ضمن مبادرة "عودة"، وذلك في حال انتهاء صلاحية التأشيرة.

و ردا على تساؤل بشأن مدى إمكانية عودة المغادرين بتأشيرة "ذهاب وعودة" مع انتهاء صلاحية التأشيرة قبل انتهاء جائحة كورونا،فقد أجابت الجوازات على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، بأنه "لا يسمح بالعودة إلا بعد انتهاء الجائحة".

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بعودة الأجانب المغادرين ضمن "مبادرة عودة"، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميًا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت  فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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