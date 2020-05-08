اليوم العالمى للمرور.. الداخلية تصدر حملة توعية للمواطنين.. انفوجراف













أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رسم توضيحى "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس "كورونا"، تماشيًا مع شعار الإحتفال بأسبوع المرور العربى هذا العام والذى يأتى تحت عنوان "الطريق الآمن مسئولية مجتمعية" للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية.





يأتى ذلك مع إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات خلال فترة الحظر وإستكمالًا للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والميادين والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات والتفاعل مع مختلف المشاكل المرورية لما لها من آثار سلبية على الحركة الإقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود.





وذلك ايمانا من وزارة الداخيلة بأهمية تعاون المواطنين لمواجهة كافة القضايا والمشاكل الإجتماعية ولا سيما المشكلة المرورية التى تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية مع التفاعل الإيجابى للمواطنين وحرصهم على تطبيق قواعد وآداب المرور لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من مرتادى الطرق.





