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حوادث

الداخلية تضبط ٢٧١ محلا ومطعما مخالفا لقرار الغلق

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:26 م
الداخلية تضبط ٢٧١
الداخلية تضبط ٢٧١ محال ومطعم مختلف لقرار الغلق
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (987) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (14) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما تم ضبط (271) محال ومطاعم ومراكز تجارية مخالفة لمواعيد الغلق و غلق (2) مكان نشاط تعليمى مخالف .

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.  
 

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