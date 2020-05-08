برلماني: تسهيلات الحكومة للمصدرين ساهمت في النهوض بالصناعة الوطنية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتحركات التي تتخذها وزارتي المالية والصناعة، بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم للمصدرين للوصول لنسبة مشاركة في الأسواق العالمية بمنتجات وطنية متوافر فيها شروط الجودة وكفاءة الإنتاج.





ولفت المسعود، في بيان له، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمصدرين في الوقت الحالي ساهم في تنشيط الصناعة المحلية، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر وعدد كبير من الدول، فالمشكلات التي كانت تحول دون خلق بيئة مهيئة للمصدرين تم تذليلها بالكامل، وأصبح مجال التصدير مفتوح بفضل المبادرات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي أتت بثمارها.



