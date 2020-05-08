AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تسهيلات الحكومة للمصدرين ساهمت في النهوض بالصناعة الوطنية

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:13 م
عامل مصنع
عامل مصنع
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتحركات التي تتخذها وزارتي المالية والصناعة، بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم للمصدرين للوصول لنسبة مشاركة في الأسواق العالمية بمنتجات وطنية متوافر فيها شروط الجودة وكفاءة الإنتاج.

ولفت المسعود، في بيان له، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمصدرين في الوقت الحالي ساهم في تنشيط الصناعة المحلية، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر وعدد كبير من الدول، فالمشكلات التي كانت تحول دون خلق بيئة مهيئة للمصدرين تم تذليلها بالكامل، وأصبح مجال التصدير مفتوح بفضل المبادرات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي أتت بثمارها.

وأضافت أن تلك التحركات ساهمت في التزام الشركات بضخ استثمارات والتوسع في خطوط الانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فكل هذا ساهم في إزالة الاعباء التصديرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة النواب تكشف هدف الحكومة من تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

بعد تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع.. جهود القيادة السياسية والحكومة لدعم القطاع بـ الميزان النيابي.. السلاب: خطوة ممتازة.. ونتمني تأجيل تحصيل الفواتير مثل القروض

خليك في مصنعك.. خبراء الاقتصاد يشيدون بالمبادرة ويطالبون الدولة بدعمها.. حسام فريد: تساعد العمالة على مواجهة كورونا.. وعمرو أبو فريخة: تشجع على زيادة الإنتاج المحلى

شريف الجبلي: خفض سعر المازوت يدعم الصناعة ويدفع عجلة الإنتاج

بعد خفض سعر المازوت 350 جنيها للطن.. رجال الصناعة يؤكدون: القرار صائب.. يساهم فى دعم القطاع الصناعي.. ويدفع عجلة الإنتاج

رئيس الوزراء لـ رجال الصناعة والمستثمرين: المرحلة القادمة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية

ترشيحاتنا

هنيدي يطالب بتوقيع أشد عقوبة على مرتكبي واقعة تعذيب القطة

كيدهن عظيم.. نجيب ساويرس يعلق على دور روجينا في مسلسل البرنس

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

شاهد.. اللبنانيون يؤدون صلاة الجمعة لأول مرة منذ إغلاق كورونا

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

تنوع وتجديد.. دعاء فاروق تتألق بإطلالات تجمع بين الأناقة والاحتشام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور

بشرى خير.. دواء لالتهاب المفاصل يقضي على فيروس كورونا

أثار الاستياء على السوشيال ميديا.. فتيات يعذبن قطة بطريقة وحشية.. تعرف على القصة