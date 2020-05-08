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ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: حق الشهيد

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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فى يوم ما حكى أحد الفلاسفة الحكماء وقال " كلمة مدح واحدة أسمعها فى حياتي خير من قصيدة من ألف بيت تحكى سيرتى يقرأها الناس عني بعد وفاتى ". 
ربما كان يشعر بأن  منح الحياة ما يُبقيها برونقها وجمالها هو أن تحدث له ويراها قبل أن يرحل ،.. فما الذى يعود عليه من جبال الثناء لو توالت عليه وهو راقد تحت التراب ؟؟؟؟؟؟!!
عزيزى القارئ هل أعجبك ما قاله؟؟؟ .. 
هل تؤمن به وتصدقه؟؟؟!!  
هل تلتمس له العذر وتقول نعم هذا الحكيم العجوز لديه الحق.
نعم أظن أنك قد فعلت.. وقولت لنفسك ولو على سبيل العزاء ولم لا حقه أن يرى التقدير والمديح فى أعين الآخرين.

لكن عزيزى القارئ أخبرنى بحق وأمانة ما رأيك فيما فعله من لا تعرف أسماؤهم ؟؟.. ولم تصادف وجوههم فى الشوارع أو تصافحهم  فى أحد المكاتب المكيفة ؟؟!

ربما تكون قد توقفت قليلا عند ملامحهم على شاشة عابرة ، سمعت عنهم فى برنامج .. فيلم .. أومسلسل.

تأثرت وقاومت دموعك وأنت تتابع حديثا لأمًا ثكلى أو زوجةً مكلومة أو أيتام صاروا بمفردهم فى تلك الحياة بعد أن فقدوا الظهر والسند ، ورغم ذلك يظل ما تعرفه عما قدموه زهيدًا جدًا .

ما فعله شهداؤنا يفوق ما نتخيله ، ويجاوز حكمة الفيلسوف العجوز ، واحتياجه الذى يمكن أن يكون ساذجا أو سطحيا .

إنهم لا يلقون بالا لما يمكن أن نتحدث به عنهم فى حياتهم أو حتى بعد أن تصعد أرواحهم إلى السماء .
رجالا يبحثون عن الموت  ويرتحلون وراءه أينما حل أو أقام ، ليمنحونا الحياة كاملة ، فلولا مئات ممن كتبوا بدمائهم الذكية الطاهرة ملحمة البطولة على أرض مصر كلها شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا ، ما كنت جلست آمنة لأكتب إليك هذا المقال ، وما كنت انت جلست مسترخيا لتقرأه .
ليعرف من يأتون بعد ذلك أن هذه الأرض التى باعها تاجروا الخيانة بثمن بخس .. اشتراها أبناؤنا الأبطال باغلى ثمن .. بدمائهم ، وأنه لولا تلك التضحيات ما كان هذا الوطن آمنًا ولا مستقرًا .. ولا وطنًا من الأساس .
ويقينًا الشهيد لن يسعد بتكريمه ولا بالإحتفاء بأهله ، لن تسعده مئات المقالات التى تُكتب عنه.. وإذا أُهديت له عشرات الأنواط والتكريمات .
سيسعد فقط إذا حافظنا على ما ضحي من أجله ..وقدرنا قيمته ..وحميناه وحققنا على أرضه البناء والتنمية وهذا هو ..حق الشهيد  .

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