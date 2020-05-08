الصحة العالمية تحذر: 190 ألف شخص في أفريقيا معرضون لخطر الوفاة بسبب كورونا

كشفت دراسة صادمة لمنظمة الصحة العالمية، عن احتمالية وفاة 190 ألف شخص في أفريقيا بسبب فيروس كورونا المسجد.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الدراسة بعد تحليل معلومات 47 دولة في المنطقة، أنه من المتوقع وفاة 190 ألف شخص في القارة السمراء بسبب فيروس كورونا، خلال السنة الأولى من الوباء، إذا فشلت تدابير الاحتواء.





وحذرت المنظمة من أن فيروس كورونا سيحرق القارة السمراء لسنوات.



