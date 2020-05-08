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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر: 190 ألف شخص في أفريقيا معرضون لخطر الوفاة بسبب كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:22 م
190 ألف شخص في أفريقيا
190 ألف شخص في أفريقيا معرضون لخطر الوفاة بسبب كورونا
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شيماء مصطفى
كشفت دراسة صادمة لمنظمة الصحة العالمية، عن احتمالية وفاة 190 ألف شخص في أفريقيا بسبب فيروس كورونا المسجد.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الدراسة بعد تحليل معلومات 47 دولة في المنطقة، أنه من المتوقع وفاة 190 ألف شخص في القارة السمراء بسبب فيروس كورونا، خلال السنة الأولى من الوباء، إذا فشلت تدابير الاحتواء.

وحذرت المنظمة من أن فيروس كورونا سيحرق القارة السمراء لسنوات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية حول تفشي وباء كورونا المستجد أن الفيروس أودى بحياة 270,597 شخصًا في دول العالم.

فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم حوالي 4 مليون بواقع 3 مليون و 918 ألف و 678 شخصًا، وتعافى منهم نحو مليون و334 ألفا و597 مريضا.
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