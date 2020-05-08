رى الدقهلية ينقذ أراضى زراعية من الغرق..صور

استطاعت مديرية الري بالدقهلية بقيادة المهندس سعد موسى وكيل الوزارة والمهندس السيد عوض رئيس الموارد المائية والرى بالدقهلية بانقاذ قرية سنفا التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من كارثه محققه عقب ارتفاع منسوب المياه بترعة البوهية مما ادى الى غرق الاراضى الزراعية وتهديد الجسور بالانهيار.

حيث استغاث عدد من أهالى القرية بمسئولى الرى بسبب ارتفاع منسوب المياه فى ترعة البوهية مما تسبب فى غرق الاراضى فى القرية وذلك منذ امس وحتى صباح اليوم .



وقال قال الشيخ نشأت زارع امام وخطيب من ابناء القرية انهم فوجئوا بارتفاع منسوب المياه وغرق الأراضى الزراعية وكادت المياه ان تقطع الجسور وتتسبب فى كارثة وحاول عدد من الفلاحين إيجاد حل دون جدوى.



وأضاف " زارع "تم ارسال استغاثات لمسؤلى الرى حتى تم الاستجابة من وكيل وزارة الرى والذى قام بالاتصال برئيس الجمعية الزراعية وتحركا فورا وتم تخفيض المنسوب وانقاذ القرية من كارثه كادت تتسيب فى كساد المحاصيل.