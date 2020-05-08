التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونيو .. توفير الكمامات و المطهرات وغرف العزل وسيارات الإسعاف في اللجان.. السماح لأي طالب يصاب بأعراض كورونا بدخول الدور الثاني بالدرجة كاملة

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مجهزة بغرف عزل ، وسيارات إسعاف ، للتعامل مع أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف : إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن إجراء أي أبحاث لطلاب الثانوية العامة وأن الأمر يتطلب امتحانات حقيقية، مضيفا: "لابد أن يمتحن الطالب باختيارات في لجان للحصول على شهادة إتمام العام الدراسي وكذلك شهادات الدبلومات الفنية".





وقد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب الثانوية العامة الذين يطلقون يوميا هاشتاج جديد للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بـ امتحانات قدرات للالتحاق بالجامعات تحت شعار "خايفين على صحتنا من كورونا".





حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة صوتية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان دفعة طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020 مطبق عليهم نظام الثانوية العامة القديم التقليدي ، وتعتمد نتيجة الطلاب فيه فقط على امتحان أوحد و موحد على مستوى الجمهورية و هو ما يطلق عليه امتحان الثانوية العامة ، وذلك كما ينص قانون الثانوية العامة الحالي.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، لا يوجد أي أسلوب يمكن تقييم طلاب الثانوية العامة في الوضع الحالي غير امتحانات الثانوية العامة وهي الالية الوحيدة حاليا التي يتم بناء على نتيجتها تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة.





وعن المطالبة بإستبدال امتحانات الثانوية العامة بإمتحان قدرات للقبول في الجامعات ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا يوجد حاليا في مصر شئ اسمه امتحانات قدرات للالتحاق بالكليات ، الا في عدد قليل جدا من الكليات مثل كلية الفنون التطبيقية او الكليات العسكرية ، مشيرًا إلى أن هذه الكليات يتم القبول فيها ليس بإمتحان القدرات فقط ولكن بامتحان القدرات مضافا الى نتيجة الطالب في امتحانات الثانوية العامة.





وقال وزير التربية والتعليم ، إن المقصود بـ امتحانات القدرات لمن لا يعلم ، هو امتحان لقياس مهارات معينة مطلوبة في الكلية التي يسعى الطالب للالتحاق بها ، ويضع هذا الامتحان وزارة التعليم العالي وليست التربية والتعليم ، وبالتالي فمطالب الطلاب ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم اصلا ولكنها تخص وزارة التعليم العالي.





ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لكي يتم تطبيق نظام القدرات للإلتحاق بالكليات الموجودة في مختلف الجامعات ، فهذا الامر يحتاج إلى وقت و مجهود ، ولابد وضع خطة تحدد ما اذا كان امتحانات القدرات على مستوى كل جامعة ام على مستوى قومي ام على مستوى التخصص ، وخطة لوضع اسئلة لامتحانات القبول في مختلف الكليات ، واستحالة يتم عمل هذه الامتحانات في وقت قصير.





وأكد وزير التربية والتعليم أن الامر يحتاج لتغيير القانون ، فقانون الثانوية العامة الحالي ليس فيه شيء اسمه استبدال الامتحانات بالقدرات ، وتغيير هذا القانون يحتاج لموافقة البرلمان ، كما ان القبول بالجامعة يحتاج لتغيير القانون.





وقال وزير التربية والتعليم : إذا عملنا المطلوب سنكون ساوينا بين الطالب الذي لم يفعل شيئا و الطالب الذي اجتهد في دراسته للوصول لحلمه.



