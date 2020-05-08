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رياضة

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري التونسي

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:26 م
الدورى التونسي
الدورى التونسي
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم موعد استئناف المسابقة خلال الفترة الماضية علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

وحدد الاتحاد التونسي لكرة القدم شهر اغسطس لعودة الشناط الرياضي بعد أن كان يخطط عودته في شهر يونيو المقبل إلا أن الأجواء الصحية فرضت عليهم تأجيل العودة .

وضع الاتحاد التونسي لكرة القدم  ثلاث سيناريوهات لاستئناف المسابقة اولها العودة للتدريبات يوم 4 مايو الجاري وهو من المفترض ان يكون بداية تطبيق الحجر الصحي الموجه وهو ما لم يحدث. 

وجاء الخطة الثانية أن تعود الأندية للتدريبات في أغسطس وتكون المباريات الرسمية في نهاية شهر يونيو بسبب تمسك الحكومة بهذا الموعد . 

وبهذا النظام الأخير سيتم التحام الموسم الحالي بالقادم ويفصل بينهما فترة راحة قصيرة للغاية بينهما .
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