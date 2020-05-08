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أخبار العالم

البحرين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:33 م
البحرين تسجل 205
البحرين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "الأيام"، أكدت الوزارة أنه مع توسيع نطاق الفحوصات، سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 205 حالات إصابة جديدة منها 138 حالة لعمالة وافدة، و67 حالة لمخالطين.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين لـ 2369 حالة، خاصة مع إجراء 170 ألف فحص حتى الآن.

كما سجلت البلاد 27 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 2027.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية حول تفشي وباء كورونا المستجد أن الفيروس أودى بحياة 270,597 شخصًا في دول العالم.

فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم حوالي 4 مليون بواقع 3 مليون و 918 ألفا و 678 شخصًا، وتعافى منهم نحو مليون و334 ألف و597 مريض.


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