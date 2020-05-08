مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة تعلن عن خطة شهر مايو

تستضيف مبادرة "ثقافة بلا حدود" بالشارقة، في الخامسة مساء غد السبت، الكاتبة إليازية خليفة التي تقدم للأطفال قصة "الأسد الأزرق"، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

فيما ستشارك في الجلسات يوم 11 مايو المؤلفة سامية عايش بقصتها "كبير – صغير"، وتحلّ يوم 13 مايو الكاتبة فادية دعاس التي تروي قصتها " قوة اللون في الكون"، وسيكون الأطفال على موعد يوم 16 مايو مع حكاية الكاتبة نايروز تنبولي "لديّ شيء أعطيه".

ومن جديد تطلّ الكاتبة ساميا عايش على الأطفال لتروي لهم قصة جديدة بعنوان "العب معي" يوم 18 مايو.

وقالت مريم الحمادي مدير مبادرة ثقافة بلا حدود إن إمارة الشارقة انطلقت بمشروعها الثقافي الذي أسس له الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من رؤية فريدة تمضي في بناء الانسان على المعرفة والعلم والثقافة السليمة ليكون عنصرًا فاعلًا في المستقبل وانسجامًا مع هذه الرؤية وترجمة لأهدافنا الساعية لتعزيز علاقة الأجيال الجديدة مع الكتاب ومقدرات المعرفة نظمنا هذه المبادرة لنجعل الأطفال أكثر قربًا من القصص والمؤلفات التي تناسب معارفهم وخيالهم ونستثمر في أوقاتهم التي يقضونها في المنازل بما يفديهم ويثري مخزونهم الفكري.

وأكدت أهمية بقاء الثقافة في شتى تفاصيل الحياة لذا حرصت "ثقافة بلا حدود" على الاستفادة من المظاهر المتطورة التي يوفرها المناخ التكنولوجي من حولنا للوصول إلى الأطفال لهذا تم اختيار منصة التواصل الاجتماعي لمخاطبة الأطفال وجمع الأدباء والكتاب والمثقفين لتعريفهم عن قرب على إبداعاتهم ومؤلفاتهم ذات المضامين والعِبر المفيدة.