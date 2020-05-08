اشتعال النيران في توك توك بإيتاي البارود.. صور

سادت حالة من الهلع والفزع والرعب بين أهالى شارع رمسيس بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة إثر سماع دوى انفجارات بعد نشوب حريق بتوك توك أثناء سيره وسط الزحام أمام أحد المحلات التجارية وأصحاب الفروشات.





وأكد محمد عبدالسلام، أحد سكان المنطقة قيام الأهالى بمحاولة إطفاء الحريق بطفاية حريق، خاصة بأحد المحلات نظرا لتأخر وصول سيارة الإطفاء على الرغم من وقوع الانفجار على بعد أمتار من وحدة الإطفاء ولكنهم فوجئوا بازدياد اشتعال النيران بالتوك توك مع انبعاث كميات كثيفة من الدخان.





وأعربت ناهد عوض عن رعبها الشديد خوفًا من امتداد النيران المشتعلة من التوك توك إلى فراشة المحلات التجارية الممتدة بالشارع والزحام الشديد، وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة بمنع السويقات والتجمعات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





ومن جانبها قالت زكية رضا محمد أن التكاتك كوسيلة إنتقال غير آمنة بالمرة خاصة وأن أصحاب التكاتك نادرًا لمايقومون بعمل صيانة لها إلا لما تقوم مصيبة قائلين طالما التوك توك ماشى خلاص .. متجاهلين سلامة وأمان من يركبون معهم والشوارع التى يسيرون فيها.





وناشدت زكية المسؤولين بأن يتحركوا ويمنعوا قرف التكاتك ويعملوا منظومة مواصلات آدمية رحمة بنا من المصائب والكوارث التى تتسبب فيها التكاتك.





فيما طالب مصطفى أحمد حمزة المسئولين بسرعة التحرك عند وقوع أى حادث حتى يتمكنوا من السيطرة على الموقف قبل تصاعده منتقدًا حالة اللامبالاة التى تسود الشارع وانتقال الجهات المسؤولة لمكان الحادث بعد تفاقمه.



