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جامعة حلوان فى أسبوع.. سياحة وفنادق تشارك فى توزيع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا.. وتنتهى من تطوير ملعبين بدعم وزارة الشباب.. وتربية رياضية بنات توقع بروتوكولا مع معهد العلوم والفنون

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

  • سياحة وفنادق حلوان تشارك في توزيع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
  • تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان بدعم من وزارة الشباب
  • بروتوكول بين تربية رياضية بنات بجامعة حلوان ومعهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة لتوزيع وجبات إفطار ضمن مبادرة "الجامعة معاك" لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والدكتورة نجوى عرفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم توزيع 50 وجبة إفطار على الأسر من المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بالكلية بهدف خدمة المجتمع المحيط، وللتخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهدف مبادرة جامعة حلوان "الجامعة معاك" إلى دعم الإنسان المصري فى كل الظروف للتأكيد على تلاحم الجامعة مع المجتمع المحيط، لدعم المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انتهت جامعة حلوان من تطوير ملعبين من الملاعب الرياضية وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة خلال زيارته السابقة لجامعة حلوان أثناء الموسم الثقافي للعام الجامعى"2019 /2020

وكان قد وعد وزير الشباب والرياضة بقيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة بتطوير الملاعب الرياضية، حيث تم الانتهاء من التطوير في وقت قياسي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير

جاء ذلك  في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لتطوير الملاعب بها.

وتأتي هذه المبادرة لدعم وتطوير الرياضة بجامعة حلوان واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية و إخراج الطاقات الإبداعية لديهم ، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال تطوير الملاعب لدعم المواهب الشابة في مشوارهم الرياضي

وقعت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم والفنون القتالية  IMAS  بإنجلترا

وتضمن البروتوكول، تبادل الإصدارات والمعلومات العلمية وعقد المؤتمرات بشكل متبادل بين الجانبين والمشاركة في مؤتمرات الأبحاث المشتركة والتعاون في الدبلومات والكورسات العلمية للفنون القتالية والعلوم ذات الصلة وإتاحة فرص الإشراف المشترك على الأبحاث العلمية ذات الصلة بالفنون القتالية

كذلك يشمل البروتوكول التعاون في إعداد المناهج الدراسية مع السماح بالوصول إلى جميع الدورات الحالية (دورات أكاديمية تعليمية- أكاديمية تعليم وتدريب- معهد الدراسات العليا للعلوم والفنون القتالية- الدراسات الأمنية).

وقد وقع الاتفاقية كلا من د. حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، دعاء شوقى رئيس الفرع المصرى مفوضة المعهد بالمملكة المتحدة، بحضور إبراهيم البكر الرئيس التقنى للفرع المصرى، والدكتور ريم محسن، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ود.الهام عبد المنعم وكيل لشئون التعليم والطلاب، وأمل فكرى مسئول الكلية في لجنة النشر والإعلان.

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