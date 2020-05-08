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اقتصاد

8 مشاكل تواجه مستقبل الصناعات المتوسطة والصغيرة

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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محمد صبري
قال المهندس أشرف حسين احد اصحاب المصانع المتوسطة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة ان هناك ٨ مشاكل تقابل أصحاب المصانع المتوسطة والصغيرة بشكل عام، مناشدا الجهات المعنية باتخاذ اللازم للقضاء على تلك المشاكل.


وأشار إلى أن تلك المشكلات هي: عدم توفير التنافسية الشريفة بين المنتج المستورد والمصنع المحلي وبالتالي يحدث إحباط للمصنع المحلي وعدم قدرته علي التنافس ، كمثال مصنع محلي بيستورد لوازم الانتاج بشريحة جمركية5٪وفي نفس الوقت المنتج المستورد يحاسب. ب 5٪وبالتالي تصعب المنافسة و استمرارية المصنع المحلي .


ثانيا : عدم إخضاع المنتج المستورد للاختبارات من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الواردات وبالتالي يتم تخفيض المواصفات بتخفيض السعر وبالتالي يعجز المصنع المصري عن البيع بسعر أقل من المستورد أو يساويه وبالتالي لا يستطيع المصنع المصري الاستمرار.


ثالثا : عدم إعطاء الأولوية للمنتج المصري التوريد المشروعات المصرية بل المفاجأة استبعاد المنتج المصري وتفضيل المنتج الاجنبي.


رابعا : عدم إعطاء فسحة ضريبية للمصنع المصري حتي يجمع اشلاءه بعد تجربة البداية العنيفة التي لابد إن يمر بها أي مصنع عند إنشاءه فلابد من إعطاء هدنة أو إعفاء ضريبي لا يقل 5 سنين حتي يتسني للمصنع إن يقوي .


خامسا : تسريب الأراضي الصناعية لمافيا الأراضي والسماسرة ثم المضاربة عليها حتي تصل لاسعار فلكية لا يستطيع المصنع الجاد إن يقتنيها حتي يستطيع أن يستكمل عليها نشاطه الصناعي .


سادسا : استخدام الأراضي الصناعية كمباني إدارية أو معارض مما يفوت علي المصنع الجاد ان يقتني ارض يقيم عليها مشروعة.


سابعا : عدم مساعدة المراكز البحثية ومركز تحديث الصناعة للمصانع الناشئة لتطوير منتجاتها رغم هذا هو دورها الأساسي .


ثامنا : ضرورة توفير رحلات مدعومة من الدولة للمصنعين للتعرف علي التجارب الصناعية في الدول المتقدمة تكنولجيا .


واوضح المهندس أشرف حسين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى دائما اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها ، وتأكيده المستمر على تطوير الآليات بما يتناسب مع متطلبات الفترة الراهنة ، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية ، لذا نناشد الجهات المعنية بتزليل كافه العقابات التى تؤثر سلبا على مناخ العمل .
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