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فن

أحمد أمين: الانتهاء من تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة عبر نتفيلكس

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلن النجم أحمد أمين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنه قام بتصوير مسلسل من إنتاج نتفيليكس يسمى "ما وراء الطبيعة " ولم يتحدد موعد عرضه.

وجاء ذلك بعدما سأله أحد متابعيه لماذا غاب فى رمضان عن الكوميديا.

فيما كانت تغريدته كالتالى: ما أنا اشتغلت في مسلسل من إنتاج نيتفليكس اسمه "ما وراء الطبيعة".. لسه ماتعرضش بس".


من جهة أخرى، تواصل قنوات ON عرض البرنامج الكوميدي "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين.

يذكر أن برنامج "أمين وشركاه" يعرض كل يوم سبت عبر قناة ON، ويتناول أحمد أمين في كل حلقة موضوعا مختلفا بشكل ساخر وكوميدي ضمن إطار العلاقات الإنسانية في المجتمع.

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