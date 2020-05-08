أبرز أخبار التوك شو .. نجل الطبلاوي: كل العالم كرم أبي .. صلاح الجمل يبكى على الهواء..أحمد فؤاد سليم: دوري في مسلسل الاختيار يشبه شخصية شقيقي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، إنه منذ وفاة والده رأى تكريم العالم بأكمله له.
وأضاف إبراهيم الطبلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "من الأمس وهاتفي لم يتوقف عن تلقي المكالمات لتقديم واجب العزاء في وفاة والدي".
أبهر القارئ الطبيب صلاح الجمل، مقدم برنامج " دعاء الأنبياء في رمضان" الجميع وذلك أثناء دعاء بالرحمة و المغفرة .
وقام صلاح الجمل، خلال حواره على التلفزيون المصري، بالدعاء لمصر و للمصريين ولجميع المسلمين بالعتق من النار والرحمة والمغفرة والنجاة من النار.
تأثر الفنان أحمد فؤاد سليم على الهواء مباشرة، عندما تذكر شقيقه والذي أوضح أن شخصيته كانت قريبة للشخصية التي قام بتجسيدها في مسلسل "الاختيار".
وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال حواره لـ فضائية اكسترا نيوز، أن شخصية شقيقه كانت شديدة الحزم والعصبية ولكنه لم يؤد ذلك الجانب من الشخصية في مسلسل الاختيار، نظرا للمعاني الإنسانية التي تتوج بها العمل.
بدأ القارئ الطبيب صلاح الجمل، مقدم برنامج " دعاء الأنبياء" الذى كان يقدم فى رمضان حواره على التلفزيون المصري بالدعاء لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوجه صلاح الجمل بالدعاء إلى الله بإزاحة فيروس كورونا، وأن ينجي الله من هذا الفيروس، وأن يحمي المسلمين والمسلمات، ولكل البشرية بالصحة و السلامة و النجاة من فيروس كورونا.
قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن أكثر ما أدهشه في مسلسل الأختيار، هم الأطفال الصغار الذين أصبحوا أكبر جمهور متابع للمسلسل أكثر من الكبار وخلق حالة من جذب الأطفال للشاشة الصغيرة .
وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال حوارة لـ فضائية أكسترا نيوز ، أن الصراع في مسلسل الاختيار أمر واقع يعيشه الأطفال ويشعرون به، فهو في نظرهم ليس مجرد مسلسل.
أذاعت فضائية العربية لقطات يظهر من خلالها كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يؤكد على سلبية التحاليل التي أجراها هو ونائبه مايك بنس، وذلك عقب إصابة شخص مقرب من ترامب الفيروس.
وكشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، عن ثبوت إصابة فرد بالجيش الأمريكي مقرب من الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الشكوك مرة أخرى حول إصابة ترامب.
أكد الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن جميع الأدوية واللقاحات التي ظهرت حتى الآن لمكافحة كورونا، هي مجرد تجارب ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت لفيروس كورونا.
وأشار الدكتور أمجد الحداد عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز إلى أنه لايوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا ،وليس أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة الشخصية.
تناولت الحلقة اليوم من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، فكرة "لو لقيت قدامك عملية نصب على شاب في الشارع هتساعده ولا هتعمل إيه؟.
وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده شبان، أحدهما يأخذ من الأخر البطاقة الشخصية بداعى أنه سيسجل له فى القوى العاملة ويحصل على مبلغ 500 جنيه، وبعد ذلك يرفض اعطائه البطاقة لرغبته فى الحصول على 150 جنيه وتحدث مشاجرة.
أكد الدكتور صبري زينهم، مدير عام الطب الوقائي البيطري بالقاهرة، أن هناك أمراضا تسمى بالأمراض الاقتصادية والتي تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة مثل الطاعون البقري وبتعاون الدول والمؤسسات تم القضاء عليها تماما.
وأضاف زينهم، خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية،إن مرض الحمى القلاعية يأتي على رأس الأمراض التي تصيب الحيوان، وهو عبارة عن مرض فيروسي يصيب الحيوان بشكل أساسي إلا أنه قد يصيب الإنسان بالصدفة عند تعامله مع الحيوان.
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تظاهر عشرات المحتجين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين منذ الأسبوع الماضي خلال مظاهرات احتجاجية، وقد حاولت الشرطة تفريق المحتجين سلميا.
وكان عشرات المحتجين تجمعوا قبل ذلك أمام قصر العدالة، للمطالبة باستقلالية القضاء وإطلاق سراح المحتجين المعتقلين. وكان المحتجون اعتقلوا الأسبوع الماضي في مدن عدة شمالي البلاد وشرقها.