أبرز أخبار التوك شو .. نجل الطبلاوي: كل العالم كرم أبي .. صلاح الجمل يبكى على الهواء..أحمد فؤاد سليم: دوري في مسلسل الاختيار يشبه شخصية شقيقي

وكشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، عن ثبوت إصابة فرد بالجيش الأمريكي مقرب من الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الشكوك مرة أخرى حول إصابة ترامب.

وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده شبان، أحدهما يأخذ من الأخر البطاقة الشخصية بداعى أنه سيسجل له فى القوى العاملة ويحصل على مبلغ 500 جنيه، وبعد ذلك يرفض اعطائه البطاقة لرغبته فى الحصول على 150 جنيه وتحدث مشاجرة.

تناولت الحلقة اليوم من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، فكرة "لو لقيت قدامك عملية نصب على شاب في الشارع هتساعده ولا هتعمل إيه؟.

تناولت الحلقة اليوم من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، فكرة "لو لقيت قدامك عملية نصب على شاب في الشارع هتساعده ولا هتعمل إيه؟.

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير عام الطب الوقائي البيطري بالقاهرة، أن هناك أمراضا تسمى بالأمراض الاقتصادية والتي تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة مثل الطاعون البقري وبتعاون الدول والمؤسسات تم القضاء عليها تماما.





وأضاف زينهم، خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية،إن مرض الحمى القلاعية يأتي على رأس الأمراض التي تصيب الحيوان، وهو عبارة عن مرض فيروسي يصيب الحيوان بشكل أساسي إلا أنه قد يصيب الإنسان بالصدفة عند تعامله مع الحيوان.







