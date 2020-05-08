شعبة السلع الغذائية: تراجع معدلات الاستهلاك 55% بسبب كورونا

أكد عمرو حامد رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أنه بالرغم من توافر السلع فى الأسواق الا ان نسبة إقبال المستهلكين على الشراء ضعيفة، لافتا إلى أن حجم القوى الشرائية لا تتعدى 45٪ على عكس الأعوام السابقة التى تتزايد فيها حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان.





وأشار لـ"صدى البلد" إلى أن وضع الشهر الكريم الحالى وتزامنه مع أزمة كورونا والإجراءات الحكومية أدى إلى انخفاض الإقبال على الشراء، موضحا أن الأسرة أصبحت تستهلك بشكل يومى احتياجاتها فقط ولا تلجأ للتخزين مثل كل عام، خاصة مع توافر السلع.





ونوه إلى أن حجم الاستهلاك السنوى من الأرز في شهر رمضان يعادل استهلاك 3 أشهر على مدار العام بما يعادل 500 ألف طن، إلا أن العام الجارى لم ينتهى شهر رمضان وبالتالي فإن الاحصائية بالرقم النهائي سيكون بعد انتهاء الشهر الكريم.





ولفت الى ان الياميش انخفض الطلب عليه بنسبة 80 % مقارنة برمضان السابق، نظرا للاتجاه إلى السلع الأساسية، وذلك على الرغم من إنخفاض أسعار الياميش 20٪ مقارنة برمضان بالعام الماضي، نتيجة انخفاض الدخول بسبب أزمة كورونا.