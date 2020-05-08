تعافي ٣٢ مصابا بكورونا وخروجهم من العزل الصحي بـ الغربية

أفادت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم خروج 32 حالة اليوم، عقب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا حيث ارتفع أعداد متعافين إلى 126 حالة تماثلوا الشفاء.





وأوضحت المصادر الطبية أن الطواقم الطبية بالمدينة الجامعية، على مدار الـ 3 أيام الماضية أخذت 327 عينة للمرضى، وتبين أن الحالات السلبية 115 حالة.





وأضافت أن مستشفى العزل كفر الزيات، تماثل للشفاء فيه 24 حالة، وتم نقل 394 حالة إلى المدن الجامعية عقب تحسن حالتهم الصحية.



