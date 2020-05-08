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محافظات

توريد 85 ألفا و631 طن قمح في بني سويف

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:17 م
توريد 85 ألف و631
توريد 85 ألف و631 طن قمح في بني سويف
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأشار إلى أنه تم "أمس الخميس"استلام وتوريد 8418طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم  "إلى 85 ألف و631طن قمح ، بنسبة  42.9%  من  المستهدف توريده هذا الموسم. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر  ،وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في   15 يوليو المقبل . 


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