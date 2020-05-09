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برلمان

دراسات الشرق الأوسط: أزمة كورونا كشفت ضعف وارتباك الديكتاتور التركي

السبت 09/مايو/2020 - 01:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا، كشفت عن ضعف وارتباك الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، فتارة يضيق علي المعارضة السياسية، وتارة يحاول لفت الأنظار عن سوء ادارته باشعال الصراع في ليبيا وسوريا.

وأضاف النائب، إن أردوغان فشل في فرض حظر التجول في تركيا، وسط فقدان 2 مليون تركي لوظائفهم بسبب كورونا، ما جعل المعارضة تبدأ في التصعيد ضده، وسط احتمالات قوية باندفاع الشعب التركي لدعم المعارضة، التي تقدم نفسها كممثلة حقيقية للفقراء.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي، أنه بدلًا من إجراء إصلاحات واتخاذ قرارات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، زاد الرئيس التركي من التدخلات العسكرية في ليبيا وسوريا، للتغطية علي أزمة كورونا.

وأشار إلى أن العدد الكبير للإصابات بالوباء في تركيا، يؤكد فشل حكومة العدالة والتنمية، والتي لجأت إلي زيادة القمع والاعتقالات للمعارضين.

وأكد أن إصرار أردوغان على سياساته الخاطئة؛ سيجلب مزيدا من الدمار الاقتصادي لتركيا، حيث أصبحت بلده من الدول الأكثر ضعفًا في الأسواق الناشئة، لسوء الإدارة السياسية والاقتصادية.
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