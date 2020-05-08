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أخبار العالم

قطر تعلن تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20201.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 84 شخصا من المرض ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2370.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة بمناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.
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