مقاعد متهالكة .. أهالي كفر الزيات يطالبون محافظ الغربية بتطوير الكورنيش .. صور

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم حالة من الغضب والسخط الشديدين على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات عقب تجاهل المحافظ لشكواهم المتكررة حيال صرف أكثر من 2 مليون جنيه لتطوير الكورنيش والنتيجة مقاعد متهالكة.





وأضاف حسن عليوه احد أهالي المدينة، أن أعمال التطوير سيئة جدا وقمنا بالشكوى للمحافظ خلال جولاته الميدانية عدة مرات، ولكن دون جدوى مناشدا وزارة التنمية المحلية بإرسال لجنة من الوزارة لمشاهدة الأمر على الحقيقة دون تجميل.





كما كشفت حسناء محمد ربة منزل بذات المدينة، أن المحافظة أنفقت حوالى 2 مليون جنيه على تطوير الكورنيش،ـ لكن دون فائدة لوجود تعديات كتيرة على نهر النيل من كافتريات وأندية، فضلا عن وجود قمامة بالنيل.





وبين أن المقاعد التى تم تطويرها منذ فترة على الكورنيش باتت مكسورة لعدم وجود متابعة عليها من رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.



