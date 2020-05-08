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تعليم

صيدلة حلوان تقدم ثلاثة نصائح مهمة لمرضى ارتجاع المرئ وصوم شهر رمضان

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة بجامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك بهدف زيادة الوعي الصحى لدى مرضى ارتجاع المريء من خلال اتباع الإرشادات اللازمة، واتباع نظام غذائى محدد و تجنب بعض المأكولات التي تؤثر سلبا  وتؤدى إلى آلام المعدة بما يستلزم اتباع التعليمات والنصائح التى يقدمها اليوم الدكتور محمد صلاح  بكلية الصيدلة.

حيث أوضح ان مرضى الارتجاع المريئى الذين يعانون من مشاكل المعدة والتهابها عادة ما تزيد لديهم الحموضة في الساعات الأخيرة من الصيام حيث يزيد إفراز حمض المعدة والذى قد يؤدى بدوره إلى ألم و حرقان فى المعدة أو في صمام المرئ السفلي لذلك يتوجب عليهم اتباع النصائح التالية :
1- يجب تناول العلاج الذى يصفه الطبيب والذي غالبا يكون ميعاده قبل السحور بنصف ساعة حتى يمتد مفعوله طوال ساعات الصيام .

2- تجنب بعض الأطعمة والعادات التى قد تزيد من إفراز الحمض، وأهمها تجنب امتلاء المعدة والشبع في الأكل وتجنب المسبكات والزيوت والدهون والمياه الغازية بالاضافة إلى تجنب التدخين والمسكنات والنوم مباشرة بعد الأكل .

3- ينصح مرضى ارتجاع المرئ بتناول بعض الأطعمة التى تقلل من إفراز الحمض المعدي مثل الخضار والفاكهة والمسلوق وشرب الماء بكثرة.
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