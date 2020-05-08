من أجل الأهلي والزمالك.. لاعبون رفضوا الاحتراف في ريال مدريد وتشيلسي

يعد الاحتراف في الدوريات الاوروبية الكبرى حلم اي لاعب مصري منذ زمن بعيد، خاصة لما تمتلكه الدوريات الاوروبية من امكانيات مغايره ، وظروف لعب اخرى، ومستوى تنافسي أكبر.





ونجح العديد من اللاعبين المصريين، على مدار التاريخ في تحقيق هذا الحلم، والرحيل من بوابة الدوري المصري، الي بوابة الاحتراف الخارجي، وعلى رأس هؤلاء محمد صلاح واحمد حسام ميدو وحسام غالي ومحمد زيدان ومجدي عبدالغني واسامة خليل.





ولكن من جانب آخر خرج عدد من نجوم الكرة المصرية في اوقات سابقة، ليؤكدوا ان أكبر اندية اوروبا تفاوضت معهم، ولكنهم فضلوا الدوري المصري.





** شريف أشرف





قال شريف اشرف، لاعب النادي الأهلي السابق، في احد لقاءاته التلفزيونية انه تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الانجليزي، من فريقي تشيلسي وارسنال.





واشار شريف اشرف إلى ان النادي الأهلي رفض فكرة رحيله الي الدوري الانجليزي، وتمسك به في تلك الفترة.





وشدد لاعب الأهلي السابق على انه حصل على العرضين حينما كان عمره 18 عاما ولكن مسئولي الاهلي رفضوا بسبب صغر سنه.





وأكد شريف اشرف ان الاهلي منعه ايضًا من الاحتراف في صفوف ستاندرليج البلجيكي حينما كان عمره 20 عاما.





** احمد مجدي





قال احمد مجدي، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، ان أكبر اندية اوروبا ريال مدريد وانتر ميلان طلبوا منه الانضمام لصفوفهم ولكن الصفقة لم تتم.





وأضاف احمد مجدي في تصريحات تلفزيونية انه تألق في الدوري اليوناني وقدم اداء متميزا، وهذا ما دفع كبار اوروبا لتفاوض معه فوصله عروض من ريال مدريد وانتر ميلان، ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها، وانه فضل العودة لمصر من جديد.





**أحمد فاروق:





أكد أحمد صالح لاعب فريق الزمالك السابق، أن أحمد فارق زميله السابق في فريق بلدية المحلة، رفض عرضا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لأنه كان يعاني من عقدة بسبب جسمه الضعيف، وكان متخوفا من أن يفشل في انجلترا بسبب هذا الامر، لذلك فضل الاستمرار مه البلدية.





**حازم إمام:





أكد حازم إمام أنه كان قريبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في موسم 1996، بطلب من السير أليكس فيرجسون المدير الفني للشياطين الحمر، ولكنه رفض بسبب ارتباطه بعقد مع أودينيزي الإيطالي وقتها.





**أحمد الكأس:



