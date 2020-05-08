شطة: عبده البقال سبب انضمامي لـ الأهلي.. وهيديكوتي مكنش مقتنع بيا





وقال شطة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" عبده البقال " حارس مرمى النادي الأهلي السابق"، كان سبب انضمامي إلى النادي الاهلي".





وأضاف:" عانيت كثيرا في بدايتي مع النادي الاهلي، لان هيديكوتي لم يكن مقتنعا بسبب بسبب قصر قامتي، وظل هذا الأمر حوالي 5 أشهر.





وتابع:" مباراة المحرق البجريني أمام النادي الأهلي، كانت بداية تألقي مع الأهلي واثبات ذاتي أمام الجميع، حيث سجلت هدفين في هذه المباراة، ومن بعدها بدأت أشارك بصفة أساسية مع الفريق، بعدما تعرف هيديكةتي على إمكانياتي الحقيقية.





ويعد عبدالمنعم شطة أبرز نجوم النادي الأهلي في فترة السبعينيات.

أكد عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، أن هيديكوتي المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء لم يكن مقتنعا به خلال التدريبات، بسبب قصر قامته وضعف قوته البدنية.