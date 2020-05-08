AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل وفاته| فتحي الحلواني: لابد من ثورة في الخطاب الديني.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:34 م
الشيخ فتحي الحلواني
الشيخ فتحي الحلواني
Advertisements
عادل نصار

طالب الداعية الإسلامي الشيخ فتحي الحلواني، بثورة في الخطاب الديني، مؤكدا أن العالم في حاجة ملحة لهذا الأمر في ظل الظروف التي يعيشها حاليًا.

وأوضح الحلواني، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب أن تقام ثورة في الخطاب الديني ومعاصرة كل جديد، وتجعله يتسع للعقل في كل أنحاء العالم.

وأكد الداعية الإسلامي، أن العالم يعاني بشدة من أزمة في العقل ويجب العمل على الخطاب الديني، بحيث يواكب ويعاصر الجديد.

وفي السياق أشار الداعية الإسلامي الشيخ فتحي الحلواني، إلى أن جمهور المفسرين اتفق أن أسماء الله الحسنى 99 ومن احصاها دخل الجنة، مضيفا أن هناك أسماء أخرى للمولى عز وجل.

وتابع الداعية، أن الأمام الشافعي قال نأخذ بالمُتفق عليه والمُختلف عليه، لأن الدين فيه متسع، لافتا إلى أن الإسلام دائما وابدا يحب الوسع.

ونوه حمدي رزق إلى أن الدكتور الشيخ فتحى الحلوانى رحل منذ أيام وأن ما ننشره هو من حلقة مسجله قبل وفاته.

وأكد الإعلامي حمدي رزق أنه تم اذاعة حلقة الراحل اليوم الجمعة بناء على رغبة الشيخ الدكتور فتحى الحلوانى قبل وفاته. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا أسماء الله الحسنى 99 وليست 100؟.. الشيخ فتحي الحلواني يجيب

هل يجوز إخراج الزكاة للمتوفى.. الشيخ فتحى الحلواني يجيب

حمدي رزق ينعى الراحل الشيخ فتحي الحلواني.. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب يثير الجدل حول الزمالك والمحلة يطالب برد المستحقات

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أخبار الفن| الجمهور يسخر من هنادي مهنا لهذا السبب .. إعلامية شهيرة تبلغ الشرطة عن أصدقائها

نجم منتخب العراق السابق: اللعب لـ الزمالك أسوأ قرار في حياتي

AdvertisementS

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

أنا الكابتن «8».. حمدي نوح أسطورة الكرة المصرية: كنت أغلى لاعب في مصر.. ومحمد صلاح بكى أمامي لهذا السبب

لاعب بالزمالك .. تعرف على ضحية اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور