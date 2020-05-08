قبل وفاته| فتحي الحلواني: لابد من ثورة في الخطاب الديني.. فيديو

طالب الداعية الإسلامي الشيخ فتحي الحلواني، بثورة في الخطاب الديني، مؤكدا أن العالم في حاجة ملحة لهذا الأمر في ظل الظروف التي يعيشها حاليًا.

وأوضح الحلواني، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب أن تقام ثورة في الخطاب الديني ومعاصرة كل جديد، وتجعله يتسع للعقل في كل أنحاء العالم.

وأكد الداعية الإسلامي، أن العالم يعاني بشدة من أزمة في العقل ويجب العمل على الخطاب الديني، بحيث يواكب ويعاصر الجديد.

وفي السياق أشار الداعية الإسلامي الشيخ فتحي الحلواني، إلى أن جمهور المفسرين اتفق أن أسماء الله الحسنى 99 ومن احصاها دخل الجنة، مضيفا أن هناك أسماء أخرى للمولى عز وجل.

وتابع الداعية، أن الأمام الشافعي قال نأخذ بالمُتفق عليه والمُختلف عليه، لأن الدين فيه متسع، لافتا إلى أن الإسلام دائما وابدا يحب الوسع.

ونوه حمدي رزق إلى أن الدكتور الشيخ فتحى الحلوانى رحل منذ أيام وأن ما ننشره هو من حلقة مسجله قبل وفاته.

وأكد الإعلامي حمدي رزق أنه تم اذاعة حلقة الراحل اليوم الجمعة بناء على رغبة الشيخ الدكتور فتحى الحلوانى قبل وفاته.



