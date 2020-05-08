باحث بجامعة عين شمس يرفع اسم مصر عاليا في الصين.. تفاصيل

حقق الباحث المصري محمد جهاد ابن جامعة عين شمس إنجازًا شعبيًا وجماهيريًا غير مسبوق، وذلك خلال مشاركته في برنامج المسابقات الصيني الشهير الذي يحمل عنوان "محادثات غير رسمية " ويذاع على شاشة التلفزيون المركزي الصيني ويتابعه الملايين حول العالم.





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ويعد من أشهر البرامج وأكثرها شعبية داخل جمهورية الصين الشعبية.ويشارك في البرنامج العديد من الطلاب الأجانب الذين يجيدون اللغة الصينية بطلاقة ويقوم هؤلاء الطلاب باستخدام مهاراتهم واتقانهم للغة الصينية في التعريف بثقافة بلدانهم.





كما يناقش البرنامج العديد من المشكلات التي تخص المجتمع الصيني و الغربي و يسعى لتقديم حلول لها بأسلوب كوميدي و فكاهي ساخر.





وحققت المقاطع الخاصة بالباحث المصري محمد جهاد خلال مشاركته بالحلقة الأولى من البرنامج التي أذيعت اليوم أكثر من ٤٠ مليون مشاهدة وسط تعليقات جماهيرية إيجابية تشيد بإسلوبه الإعلامي والإذاعي المتميز.





ومن الجدير بالذكر أن الباحث المصري محمد جهاد تخرج العام الماضي من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ومعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ، ويدرس الماجستير حاليا في أكاديمية الإعلام والفنون بجمهورية الصين الشعبية قسم إذاعة.