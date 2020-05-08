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الحلواني: حق الله أولى بالوفاء ويجوز الزكاة من ورث المتوفى.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:31 م
الدكتور الشيخ فتحي
الدكتور الشيخ فتحي الحلواني الداعية الإسلامي
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أسامة علي

كشف الدكتور الشيخ  فتحي الحلواني الداعية الإسلامي حكم إخراج الزكاة للمتوفين، بعد وفاتهم، وهل الورثة ملزمين بإخراجها؟.

وقال الراحل فتحى خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، أن الله أولى بالوفاء ويجوز الزكاة من إرث المتوفى.

وتابع الداعية الإسلامي: ليس الزاما على ورثة المتوفى اخراج زكاة عنه بعد وفاته.

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ننوه إلى أن الدكتور الشيخ فتحى الحلوانى رحل منذ أيام وأن ما ننشره من حلقة مسجلة قبل وفاته.

وأكد الإعلامي حمدي رزق أنه تم اذاعة حلقة الراحل اليوم الجمعة بناء على رغبة الشيخ الدكتور فتحى الحلوانى قبل وفاته. 

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