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رياضة

تعرف على نتائج تحليل كورونا للاعبي ريال مدريد

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن نتائج اختبارات فيروس كورونا، التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي يوم الأربعاء الماضي وفقا لبروتوكول الاتحاد الإسباني. 

وجاءت جميع نتائج الاختبارات سلبية لجميع اللاعبين، والجهاز الفني والإداري ليستعد النادي الملكي للعودة للتدريبات بشكل منفرد.
 
وقرر نادي ريال مدريد، العودة للتدريبات صباح يوم الإثنين المقبل، بشكل منفرد من خلال مجموعات مصغرة من اللاعبين في مقر تدريبات النادي الملكي.

وتواجد لاعبي ريال مدريد في مقر النادي أول أمس الأربعاء، من أجل الخضوع لاختبارات فيروس كورونا، تمهيدا للعودة للتدريبات.

وتهدف رابطة الليجا لعودة المسابقة بدون حضور جماهيري في موعد إقصاه 28 يونيو المقبل.

ويتصدر برسلونة ترتيب المسابقة، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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